Declarações de Petit, treinador do Belenenses, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate a uma bola frente ao Sp. Braga:

«É um ponto importante, as equipas têm objetivos diferentes, o Braga a lutar pela Liga dos Campeões nós pela manutenção, mas foi um jogo dividido, bem disputado, com qualidade. A primeira parte teve oportunidades para os dois lados, o Braga sai para o intervalo a vencer, mas nós tivemos critério. Ao intervalo disse aos jogadores para continuar a fazer o mesmo que as nossas oportunidades iam aparecer. Tivemos a felicidade de marcar, sabíamos que o Braga ia responder e ia ser forte na parte fina, mas mantivemos a organização e soubemos sofrer. É um ponto importante».

[Segredo para roubar cinco pontos ao Sp. Braga esta temporada] «Trabalhamos sempre da mesma forma, diariamente, sabemos que o Braga é uma equipa fortíssima, às vezes não se dá muito mérito ao que a nossa equipa faz, mas são pontos importantes. Sábado temos mais uma final e nesse jogo temos o objetivo de fazer os três pontos».

[Cassierra] «O Casierra é um jogador com muita qualidade, joga muito bem entre linhas, faltando-lhe apenas a profundidade. Hoje conseguiu fazer golo, os avançados vivem de golos, temos alternado com o Miguel Cardoso, que não é ponta de lança, mas foi importante ter feito este golo».