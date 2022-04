Carlos Carvalhal não ficou indiferente à abertura do processo pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ao Portimonense, na sequência do jogo no Dragão (7-0) e solidarizou-se com Paulo Sérgio.

«Quero deixar uma palavra de solidariedade ao meu colega Paulo Sérgio, uma palavra de solidariedade pelos acontecimentos recentes e lançar um repto a quem fez o processo que também devia avaliar o nosso jogo em Arouca, em que jogámos com sete jogadores da formação. No entendimento dos grandes especialistas que temos em Portugal, não jogámos com a equipa mais forte, se calhar valia a pena investigar esse jogo, que ganhámos por 6-0, porque pode ser considerada uma equipa fraca», disse em conferência de imprensa.

Quanto ao jogo na 32.ª jornada, diante do Belenenses, o técnico arsenalista prometeu um Sp. Braga «sério».

«Vamos jogar com seriedade e para vencer, a grandeza do Sporting de Braga assim o exige e este jogo não vai ser exceção. O adversário luta pela vida e, quando assim é, as equipas correm e aplicam-se mais que o normal. O Belenenses SAD subiu muito nas últimas jornadas, o meu colega [Franclim Carvalho] fez um excelente trabalho, a equipa mudou de sistema e de dinâmicas, tem tido melhores resultados e aumentaram os níveis de dificuldades em relação ao Belenenses», observou.

Carvalhal apontou ainda que os minhotos têm «os mesmos pontos que no ano passado» e assumiu que o objetivo é «superar esse número a curto prazo».

O técnico, que termina contrato em junho, frisou que «nada se alterou» quando à eventual continuidade no clube.

«No final da época, eu e o Sporting de Braga vamos falar e logo se vê o que resulta disso», vincou.

Para o duelo com o Belenenses, Carvalhal vai mexer na baliza. Matheus, único totalista da equipa, está em dúvida para o jogo de sábado «em função de algum risco de agravamento de uma dor que tem».

«Avançará o Tiago Sá, em quem temos total confiança, um grande profissional, super bracarense, um jogador de balneário, daqueles que gostaria de ter em todas as minhas equipas. Se tudo correr bem, Matheus regressará com o Arouca e, em Famalicão [na última jornada] em princípio jogará o Hornicek», revelou.

«Mas, isso não significa que vamos facilitar absolutamente nada, mas apenas a ser justos com todos», acrescentou.

O técnico arsenalista elogiou a «época absolutamente fantástica» de Matheus, bem como Eduardo, «que se revelou um treinador de guarda-redes de elevadíssimo nível».

Carvalhal assumiu ainda que Iuri Medeiros não deverá jogar mais na atual temporada, devido a uma entorne no tornozelo.

«Não por ter uma lesão muito grande, mas para debelar uma dor que o apoquenta. Tendo em conta que o nosso lugar está completamente definido, não vale a pena forçar e não vamos correr riscos», disse.

Diogo Leite está de volta às opções depois de falhar o jogo com o FC Porto, por ser emprestado pelos dragões, enquanto Sequeira e Roger continuam a recuperar de lesões.

O Sp. Braga visita o Belenses este sábado, a partir das 21h00, numa partida que pode acompanhar ao minuto no Maisfutebol.