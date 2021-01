Declarações do futebolista do Sporting de Braga, Ricardo Esgaio, à SportTV+, após a derrota ante o Sporting, por 2-0, em jogo da 12.ª jornada da I Liga:

«Sabíamos que ia ser um jogo bastante complicado, não é a toa que o Sporting está em primeiro lugar mas tivemos as nossas oportunidades para fazer golos, não conseguimos, o Sporting foi mais eficaz e há que dar os parabéns. Há que levantar a cabeça, temos já um jogo para ganhar com o Marítimo.»

[Se a chave do jogo esteve na eficácia:] «Para quem viu o jogo, acho que resume-se um pouco a isso, foram duas equipas que se encaixaram bem, parecidas, o Sporting teve oportunidades e conseguiu marcar, nós tivemos e não conseguimos.»

[Resto da época:] «A temporada é longa, ainda falta muito para acabar.»

[Cumprimentos com Palhinha no fim:] «Estive com o Palhinha, como estive com o Coates, com o João Mário, foram meus colegas muito tempo, é normal ter uma amizade com eles, a amizade também transborda para fora do campo e estivemos a conversar sobre a vida, dar os parabéns ao João Mário que vai ser papá e é isto.»