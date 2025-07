A pré-época do Sp. Braga já está em andamento e sob o comando técnico de Carlos Vicens, um treinador que traz novas ideias e que chega para o clube «dar um passo em frente», nas palavras de Ricardo Horta.

Em declarações aos órgãos de comunicação do clube, o internacional português admitiu que o ambiente no grupo é de «enorme expetativa» para esta temporada e abordou ainda a criação de uma estátua em sua homenagem, na academia dos minhotos. Ricardo Horta mostrou-se «indiferente» a essa construção e garantiu que o principal objetivo é marcar a passagem pelo clube com o que conseguiu fazer dentro de campo.

«Quando começa uma nova época temos sempre a ambição de melhorar o que já fizemos. Acho que a vinda de um novo treinador é para darmos esse passo em frente e sinto que o ambiente no grupo é de enorme expetativa. Temos o estágio na Áustria e vamos estar preparados da melhor forma para chegar ao primeiro jogo oficial na máxima força», referiu.

«Estátua? Não sou muito dessas coisas. Quando o presidente falou disso eu não levei muito a sério, porque espero é que as pessoas me recordem pelo que fiz dentro de campo e o que dei ao clube. É indiferente para mim se vai haver alguma estátua aqui ou não, quero é que as pessoas gostem do tempo que passei aqui», acrescentou.

Assista aqui às declarações de Ricardo Horta: