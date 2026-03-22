Ricardo Horta, capitão do Sp. Braga, em declarações na flash interview após a derrota (2-1) frente ao FC Porto, a contar para a 27.ª jornada da Liga.

Análise ao jogo

«Sim, acho que foi isso mesmo o jogo. Uma entrada forte do FC Porto. Já sabíamos que eles iam entrar fortes para tentar marcar o golo, mas conseguimos sustentar bem essa pressão. Depois equilibrámos o jogo e na segunda parte queríamos também entrar fortes e marcar a nossa posição. Acho que entrámos fortes, marcámos o golo com mérito. Só que depois o FC Porto veio à procura de virar o jogo e ali numa desatenção nossa acabaram por chegar ao empate e depois no lance de bola parada marcaram o segundo. Acho que foi um jogo equilibrado.»

Falta maturidade à equipa

«Acho que é isto que nos falta em alguns jogos, que é esta maturidade. Mesmo quando estamos a ganhar. Não sabemos manter o jogo e acabámos por perder contra uma equipa que está em primeiro lugar. Melhorar. Ainda faltam muitos jogos e temos de melhorar esses aspetos. São aspetos de concentração, de detalhes e é isso que temos de melhorar.»

Sp. Braga vai lutar pelos objetivos que restam

«Não começámos tão bem como queríamos (a época), mas acho que temos vindo a melhorar e agora vamos lutar pelos objetivos que nos restam. Claro que não dá para chegar a primeiro lugar. Vamos lutar pelo lugar que ainda podemos chegar matematicamente, ganhar o máximo número de pontos e ganhar o máximo número de jogos.»

Chamada à seleção

«Muito orgulho. Orgulho de voltar a ser chamado novamente e quero mostrar o que tenho vindo a mostrar aqui no clube. É esse sentimento de orgulho.»