Declarações do futebolista do Sporting de Braga, Ricardo Horta, à SportTV, após a derrota por 2-0 ante o FC Porto, em jogo da 17.ª jornada da I Liga:

«Jogo pouco conseguido da nossa parte, é a verdade. Não entrámos bem, deixámos o FC Porto ganhar confiança desde início. Não era o que queríamos. Depois do golo, tentámos reagir, tivemos uma oportunidade, com uma boa defesa do Diogo. Jogo menos conseguido da nossa parte, pontos perdidos, mas focados já no próximo jogo.»

«Nós somos uma equipa que normalmente tem sempre o controlo do jogo, muitas oportunidades e isso hoje não aconteceu. Claro que nos deixa um bocadinho intranquilos e, ao estarmos muito tempo sem bola, desgastámo-nos muito e, com bola, falta essa energia para criar e acho que foi o que aconteceu. Fim de uma volta, vai começar outra e já estamos com a cabeça no próximo jogo.»

[Distância pontual para os três primeiros:] «Os objetivos estão traçados desde início, esta época também já estivemos a oito e a dois ou três pontos, é assim o futebol. Vai haver derrotas, empates e vamos querer ter mais vitórias.»