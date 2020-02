Premiado como melhor jogador do ano na gala Legião de Ouro, Ricardo Horta garantiu que o Sp. Braga vai à Luz para vencer o Benfica.

Em declarações aos jornalistas, o extremo bracarense considerou ainda que a derrota dos encarnados frente ao FC Porto pode reacender a luta pelo título.

«Este empate com o Gil Vicente (2-2) foi apenas um deslize. Tínhamos o jogo controlado na primeira parte, mas depois tivemos a expulsão do Bruno [Viana] que complicou um bocado, mas a equipa vai limpar este jogo e vamos chegar à Luz com uma boa motivação», começou por dizer.

«Entrámos em todos os jogos para ganhar e o jogo na Luz é mais um para ganhar. O histórico desfavorável? Acho que não tem influência, acho que vai ser um bom jogo entre duas grandes equipas. A derrota do Benfica no Dragão pode reacender o campeonato e certamente vai ser um jogo difícil para nós, mas também para eles», prosseguiu.

Sobre o prémio de melhor jogador da época, Ricardo Horta agradeceu aos colegas, «porque o futebol é um desporto coletivo e nada se ganha sozinho».

Já o presidente do Sp. Braga, António Salvador, destacou o crescimento que o clube minhoto tem tido nos últimos anos.

«Temos encurtado distâncias para os três crónicos do futebol português. É bom para Portugal aparecerem clubes que encurtem essa distância para os dois crónicos, em teoria três crónicos grandes do futebol português», afirmou.

Salvador deixou ainda elogios a Rúben Amorim, técnico dos Gverreiros do Minho, e comentou a venda de Trincão para o Barcelona: «Temos feito um investimento muito grande em infraestruturas para que a formação possa criar talento e está à vista de toda a gente. Vamos continuar a investir para que a esse nível sejamos dos melhores clubes em Portugal com essas condições.»