Declarações de Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (0-1) frente ao Sp. Braga:

«Penso que o momento decisivo acaba por ser por volta dos dezoito minutos, o Braga entra forte e estávamos com dificuldades. Acabámos per ter uma consistência defensiva muito forte, o Braga podia ter marcado numa oportunidade flagrante que teve, mas entrámos no jogo, dividimos o jogo e tivemos várias oportunidades, assim como o Braga teve. Foi um bom jogo de futebol com um pouco de felicidade na nossa vitória. Os nossos adeptos foram fantásticos, transmitiram uma emergira de fora para dentro que foi fundamental para a nossa vitória».

[Estão a um ponto do Sp. Braga, do quarto lugar. Que ambição tem?] «Temos a ambição de sempre. Projetámos a época para ir jogo a a jogo com uma ideia de jogo bem definida, privilegiando o futebol espetáculo e atingindo a manutenção. A partir daqui vamos jogar jogo a jogo não abdicando da nossa forma de estar. É um orgulho muito grande treinar estes rapazes. Hoje ficou vincado o nosso processo de jogo, frente a uma equipa que nos dificultou mais do que o normal. Não é normal a minha equipa sofrer tantas oportunidades de golo, isso aconteceu, tivemos de mexer várias vezes, mas os jogadores fizeram um trabalho brilhante. Acreditávamos que era possível ganhar cá».

[Contava que o Henrique tivesse aquele rasgo criativo] Não. De maneira nenhum. É um lance de grande espontaneidade da parte dele, mas coloquei-o para dar consistência defensiva ao lado direito. Demonstra que é um grande profissional, com qualidade frente a um grande Braga. Acabo por ficar muito feliz por ele, e pela equipa».