FIGURA: Iuri Medeiros (Sp. Braga)

Grande exibição do extremo, interveniente de maior parte das jogadas de perigo dos bracarenses. Esteve na jogada que deu origem o primeiro golo e inventou, sozinho, o lance do segundo. Forte no um para um, Iuri Medeiros respondeu assim à titularidade de Diego Lainez frente ao Malmo.

MOMENTO DO JOGO: Reação rioavista

Quando o jogo parecia resolvido, o Rio Ave mostrou a alma rioavista que tanto caracteriza o clube. A perder por 3-0, os vilacondenses fizeram dois golos e voltaram a dar esperança aos adeptos.

OUTROS DESTAQUES

Al Musrati (Sp. Braga): Grande exibição do médio bracarense, coroada com um golo. Al Musrati foi sempre um pêndulo no miolo de terreno, mostrando toda a força e potência que tem. Abriu o ativo de cabeça e não festejou, por respeito à ex-equipa.

Ricardo Horta (Sp. Braga): Mais um golo do internacional português. Ricardo Horta assistiu Al Musrati para o primeiro golo e fechou a contagem bracarense. Teve, ainda, nos pés a oportunidade para marcar o quarto. Ah! E ainda assistiu de calcanhar para Banza desperdiçar.

Jhonatan (Rio Ave): Estranha um guarda-redes sofrer três golos e estar em destaque? Sim, porque Jhonatan salvou outros tantos golos feitos e, por isso, merece o reconhecimento.

Aziz (Rio Ave): Foi sempre um dos jogadores mais ativos no Rio Ave e aquele que acreditou sempre que o resultado podia ser outro. Aziz trabalhou bem e assistiu para o golo de Boateng e, quando teve oportunidade, fez também o gosto ao pé. Merecia mais.