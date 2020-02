O técnico do Sp. Braga, Rúben Amorim, não vai fazer poupanças frente ao Gil Vicente no jogo deste sábado, recusando-se a pensar no jogo da próxima jornada, frente ao Benfica. Bruno Viana, Sequeira e Bruno Wilson estão em risco de exclusão mas o treinador garante: «Todos os jogadores em risco vão jogar, se alguém levar amarelos há outros para jogar».

Isto porque, o foco de Rúben Amorim está no dérbi minhoto com o conjunto de Barcelos. «Temos de ganhar ao Gil Vicente», reforçou em conferência de imprensa. «Quero os jogadores focados jogo a jogo e não no que está para trás ou que aí vem. Eles têm de saber o que fazer e se pensarem nas sete vitórias vão perder um pouco o foco e vão ficar assoberbados com o calendário. O foco dos jogadores não deve ser no que aí vem ou no que passou», disse.

No entender do técnico, o Gil Vicente é uma equipa com qualidade. «Os perigos que podemos encontrar são a qualidade do Gil Vicente, do seu treinador, uma equipa que vem de uma derrota pesada e torna a equipa mais perigosa. Foi um período muito denso de jogos, jogos grandes e a concentração podia baixar», sublinhou.

Com oito vitórias consecutivas, o Sp. Braga pode igualar o recorde de Leonardo Jardim, que conseguiu vencer nove jogos. Não se trata de um facto especial para Rúben Amorim. «A Taça da Liga, sim, é uma vitória especial porque nos deu um título. Podemos ter nove vitórias consecutivas e, no campeonato, espremer e não sair nada se não cumprirmos os nossos objetivos. As vitórias seguidas não interessam nada. Se ganharmos esta semana e perdermos o outro e outro somos ultrapassados pelos nossos rivais», frisou.

O jogo entre o Sp. Braga e o Gil Vicente, referente à 20.ª jornada da Liga, está agendado para as 18horas deste sábado no Estádio Municipal de Braga.