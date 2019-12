A prioridade de Rúben Amorim enquanto técnico do Sp. Braga «é ganhar ao Belenenses» no próximo encontro mas, acima de tudo, a longo prazo, criar uma «matriz de jogo» e uma «identidade» nos guerreiros. Foram estas as ideias chave projetadas pelo treinador de 34 anos na cerimónia de apresentação como novo técnico do Sp. Braga.

«Inicia-se um novo ciclo no Sp. Braga que vai muito mais além da mudança de treinador. Achamos que é a altura ideal para criar uma identidade entre a cidade e o clube. Vamos atuar de forma diferente do que tem vindo a ser feito no Braga, que passa muito por criar uma identidade, algo que ainda não teve. Tive grandes treinadores, esses sim os meus grandes professores, e quero transparecer o que eu quero para a minha equipa e que possa ser uma coisa transversal a todas as equipas da formação do clube», referiu Rúben Amorim em conferência de imprensa no Estádio Municipal de Braga.

Reportando-se às prioridades em termos de objetivos, até porque entra a meio da época, o treinador não aponta grandes metas e até aí deixa bem claro que a sua missão passa por apostar na formação.

«A primeira prioridade é vencer o Belenenses, porque é importante começar este novo ciclo com uma vitória. Por ser o clube que é o Braga tem o objetivo de vencer competições, mas não vou falar em objetivos, queremos vencer o Belenenses e projetar jogadores da equipa B, pelo menos um vamos projetar um. Temos objetivos claros para esta época», vincou.

De resto, Rúben Amorim falou até em fazer alguns ajustes no plantel, referindo que a atualmente tem um grupo «longo de mais», deixando antever saídas. No reforço da aposta em jogadores da formação, o treinador disse que «jogadores como Xadas e Trincão têm de ser lançados a jogo».

Dizendo estar «preparado para este desafio», Rúben Amorim referiu que se inspirou nos vários treinadores que teve mas que tem a sua própria ideia. «Já tenho uma noção do sistema, os jogadores que quero por em determinadas posições. Isso é claro para mim. Tirei um bocado de cada treinador, passei sete anos com o Jesus, apesar dos problemas que tive com ele, fica sempre um pouco, talvez a exigência», vincou.

Rúben Amorim sucede a Sá Pinto no comando técnico do Sp. Braga, estando ligado contratualmente ao clube até 2022.