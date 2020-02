A principal conclusão que Rúben Amorim retira do mercado de transferências é que o Sp. Braga «está no caminho certo», apostando na formação. «O Trincão sair para o Barcelona, uma das melhores escolas do mundo, é um sinal de que se trabalha bem aqui» referiu o técnico na antevisão ao jogo com o Sporitng.

«Esse caminho vai ajudar o clube a crescer a ser mais conhecido na Europa para daqui a uns anos podermos segurar alguns jogadores», atirou o técnico. Questionado se Trincão saiu muito cedo, quando apenas fez oito jogos como titular no Braga, Rúben Amorim sublinhou o talento do jovem jogador.

«É um jogador cheio de talento. É óbvio que tem muito a melhorar, mas de certeza que as pessoas do Barcelona não contratam sem falar com as pessoas e sem se inteirarem das coisas. Se está preparado ou não, não sabemos. No futuro se verá se está preparado ou não. Só tendo oportunidades. Tem talento, tem uma cabeça muito boa e certamente terá sucesso no Barcelona», disse.

Em sentido inverso, de Barcelona veio para Braga o avançado Abel Ruiz. Amorim também falou do novo reforço. «Abel Ruiz é um jogador da escola do Barcelona, internacional sub-21, tanto pode jogar como avançado centro como descaído para o lado. Tem a ver com o nosso jogo, joga bem no apoio, tem qualidade e a ideia principal é que se integre bem na cidade. O nosso foco é que se sinta feliz em Braga, depois as qualidades dele virão ao de cima».

Rúben Amorim abordou ainda o empréstimo de Xadas, dizendo que a intenção é que o extremo «tenha jogo» e frisou que o empréstimo de Murilo ao Gijón foi o melhor para todas as partes. A alternativa para o lado esquerdo é Pedro Amador, que ascende da equipa B à equipa principal.