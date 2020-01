Declarações do treinador do Sp. Braga, Rúben Amorim, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 2-1 ante o FC Porto, no jogo inaugural da 17.ª jornada da Liga:

«Entrámos com a nossa forma de ser, sabíamos que o FC Porto é forte. Empurrou-nos muitas vezes para uma situação que não estávamos habituados nestes últimos dois jogos. Mais importante foi os jogadores perceberem quando tinham de pressionar à frente, quando tinham de baixar, a forma como estavam a segurar o resultado, mas a pressionar o guarda-redes adversário. Perceber isso em tão pouco tempo de treino, revela qualidade e inteligência dos jogadores.»

«Treinadores, cada um tem as suas qualidades, mas depois é preciso ter a estrelinha e hoje tive a estrelinha, a equipa teve a estrelinha, mereceu jogou bem, adaptou-se bem, mas é sempre preciso uma estrelinha e claramente tivemos nos dois penáltis: mérito para o Matheus e depois o [Tiquinho] Soares teve a infelicidade de falhar para o FC Porto, foi um dia bom. Foi muito importante esta vitória.»

LEIA MAIS: todas as notícias do Sp. Braga

«Sabíamos que o FC Porto é pressionante, os jogadores iam em direção à bola e cortavam o espaço. Sabíamos isso e por vezes, por exemplo o Bruno [Viana] teve uma ou duas vezes que virou o jogo sem olhar porque sabia que o Sequeira estava sozinho. Não foram mais importantes o Sequeira e o Esgaio do que foram no Jamor. Eles estão lá para isso, temos outros jogadores no meio para atrair marcação e depois temos o espaço por fora e o FC Porto, defendendo em 4x4x2 é normal que vasculhe muito para um lado e liberte do outro.»

«Um abraço senhor ao Fernando Gomes, pelo momento difícil que está a passar. Em nome da equipa e do clube, estamos disponíveis para qualquer coisa que for necessário.»

LEIA MAIS: toda a reportagem do FC Porto-Sp. Braga