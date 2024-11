Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (2-4) frente ao Sp. Braga naquele que foi o seu último jogo no comando técnico dos leões:

[O Manchester United tem 80 milhões de euros para investir num avançado. Vai levar o Harder ou pedir um desconto no Gyokeres?] «Não podemos tentar replicar o que se passou aqui. Os campeonatos são diferentes, ainda não sei as carências e o que a equipa vai precisar mais. o Victor é especial, o Harder vai ficar com o lugar dele, não sei quando. Feliz do clube que tem um plantel tão valorizado para vender, comprar a manter-se».