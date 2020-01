Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (2-1) frente ao Tondela naquele que foi o seu jogo de estreia na pedreira:

«Sabíamos que ia ser um jogo complicado, o Tondela é muito forte fora de casa. Apresentaram-se com cinco defesas, tiraram-nos o espaço e não conseguimos criar esse espaço. No fundo, não houve diferença da primeira para a segunda parte. Sabíamos que é complicado fechar os espaços o jogo todo, acredito nisso. Começaram chegar tarde ao Galeno, ao Trincão, ao Paulinho e isso facilitou o nosso jogo. Tivemos sempre o controlo, o golo deles é uma falha nossa. Vitória inteiramente justa, com um sabor especial, fortalece o grupo mas vale exatamente os mesmos pontos do triunfo sobre o Belenenses».

[Falta de agressividade ofensiva e assobios dos adeptos?] «Há muita coisa a trabalhar, a impaciência dos adeptos é normal. Os jogadores vão perceber que podem fazer o mesmo tipo de passe com uma pancada diferente na bola. Esta é a nossa ideia e os jogadores têm de a seguir, aliás, se não a seguirem não jogam. Conheço o público do Braga, a exigência, o meu foco foi manter essa forma até ao fim. Foi o que fizemos e acabamos por ganhar o jogo».

[Está a trabalhar Galeno na esquerda?] «É claramente uma posição que está a ser trabalhada. É mais ofensivo do que defensivo, gosta de estar na linha, tem dificuldades no jogo interior e como estávamos a perder quis manter o ala. Achei que precisávamos de um jogador forte no um para um. Se virmos a diferença física do lateral direito na segunda parte, a chegar tarde, é normal. O Galeno é muito perigoso na chegada à linha. Cada vez que a bola vai para o Galeno é um perigo porque consegue arrastar a equipa».

[Pressão psicológica pela estreia do treinador?] «Tem tudo a ver com a pressão de vencer. Jogando em casa cria uma pressão adicional aos jogadores, eu gosto, é síndrome de clube grande. Os adeptos estava impacientes, os jogadores estavam a ficar impacientes, mas gostei da forma como continuaram com os passes laterais. Têm de aguentar os assobios e fazer o que o treinador manda. Sentiu-se alguma instabilidade».

[Adeptos boicotam jogo do Dragão] «Não me compete a mim comentar. O que digo aos adeptos é que vamos tentar fazer um bom resultado no Dragão».