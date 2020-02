O Sp. Braga recebe este domingo o Sporting com a possibilidade de chegar ao terceiro lugar, ultrapassando os leões e o Famalicão. Numa série de seis triunfos, com a conquista da Taça da Liga pelo meio, Rúben Amorim desvaloriza o momento e alerta que «o importante é estejamos focados temos vindo a focar-nos a cada jogo», na medida em que «a posição na tabela vale o que vale neste momento»

Na caminhada para a conquista da Taça da Liga o Sp. Braga venceu o Sporting, mas esse facto não faz com que Rúben Amorim considere os guerreiros favoritos. «O Braga não é favirito, o que faz é entrar em todos os jogos para vencer. O passado já não conta. Da mesma forma que disse isso antes do jogo com o Porto, digo neste jogo. A Taça da Liga já passou, a vantagem que temos, tanto eu como o Silas, é olhar para o jogo tendo em conta o último, podendo- preparar este jogo da melhor maneira», disse.

O técnico desvalorizou também o facto de os bracarenses atravessarem um melhor momento. «Se formos falar em resultados, vimos de uma série de seis vitórias. Mas cada jogo tem a sua história e o nosso foco é no que temos de fazer no jogo e não a posição para a qual podemos ir», vincou.

Adiantando que André Hora será titular dada a indisponibilidade de Palhinha e João Novais, o técnico abordou também o facto de o Sporting já não ter Bruno Fernandes, algo que «tira alguma qualidade à equipa» de Alvalade.

«Obviamente que o Bruno Fernandes tinha muita qualidade e muita influência na equipa. Por aí tira qualidade ao Sporting. Trazia muita coisa, mas por vezes procurava demasiado a bola e desposicionava-se, se calhar os outros jogadores vão estar melhor e vão estar mais soltos. Se calhar o Sporting vai ser mais organizado, não sei», frisou.

A receção do Sp. Braga ao Sporting está agendada para as 17h30 deste domingo no Estádio Municipal de Braga.