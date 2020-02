Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (1-0) frente ao Sporting:

«Até onde vai este Braga não sei. Queríamos esta sequência de vitórias, era algo difícil, mas em relação ao jogo de hoje o Silas foi muito inteligente, meteu muita gente na construção de jogo, o que nos levou a ter dificuldades a entrar no jogo. Depois equilibrámos e começámos a ter as nossas oportunidades. Na segunda parte voltámos a entrar mal mas depois merecemos claramente a sorte do jogo. No fim foi sofrido, já não havia tática nem havia nada. Esta sequência de vitórias ajuda nestes momentos de sofrimento. Correu tudo bem, estamos numa fase boa mas preparados para o que aí vem seja bom ou mau».

[Terceiro lugar é objetivo?] «O objetivo claro é vencer o Gil Vicente, nada mais. Vale o que vale estar no terceiro lugar. Antes do jogo estávamos em quinto».

[Jogo em que o modelo foi mais difícil de afirmar?] «É normal, as equipas vão vendo os jogos. Não sabia que o Sporting ia jogar assim, tiveram vantagem nisso, mas nós também tivemos vantagem nas transições. Um jogo de futebol é mesmo isso. É o jogo do gato e do rato, ganham vantagem num sítio, nós ganhamos noutro. Acho que merecemos vencer».