Declarações de Rui Borges, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (0-2) frente ao Sp. Braga:

[O que fez a diferença] «Foi a qualidade dos meus jogadores, do coletivo. Acima de tudo foi a coragem, o prazer que têm em jogar, a capacidade de acreditar na ideia de jogo, aliando a isso a qualidade que eles têm, que é muita. Acima de tudo é uma equipa feliz a jogar».

«A primeira parte foi equilibrada, o Braga teve um pouco mais de bola a partir dos 30 minutos, mas as equipas encaixaram bem uma na outra, respeitaram-se. Fomos perdendo tomadas de decisão, perdemos algumas bolas em jogo interior, o que não queríamos, mas mesmo assim não deixámos o Braga criar qualquer oportunidade. Para mim torna-se fácil quando acreditam no meu discurso, na minha ideia de jogo, na minha palavra. Na segunda parte formos muito superiores, afinámos alguns pormenores e definimos bem. Não deixámos o adversário criar qualquer oportunidade. Acho que o empate se justificava ao intervalo, duas boas equipas a querer ganhar, fomos melhores na segunda parte e a vitória acaba por ser justíssima».

[Galvanizador?] «Os nossos adeptos que foram fantásticos mais uma vez, ouviram-se durante 97 minutos, é importantíssimo porque são diferentes. A vitória também é deles, foi especial nesse sentido, mas para mim é mais uma vitória no nosso caminho. São três pontos frente a uma boa equipa, mas vamos ter altos e baixos como todos os outros. Vamo-nos bater com qualquer equipa, mas não vamos ganhar todos os jogos, mas com entrega e coragem. Vão falhar imenso, não quero é que se escondam e eles não se escondem, porque são felizes a jogar».

[Villanueva] «Saiu por lesão, a vitória também é para ele e para o Jorge [Fernandes], estava a ter uma época fantástica. Nem sei o que tem acontecido com os ombros, estava com um grande início de época e merecia pelo azar da época passada. É líder, num sentido diferente, a presença dele e o olhar dele é de líder. Custou-me ver como estava triste ao intervalo, mas não o deixamos cair. Passou a semana toda a treinar com dores numa costela, podia estar a 30 por cento, mas quis ir a jogo. Compromisso enorme».