Enquanto Ruben Amorim tinha o nível II de treinador, Custódio tem apenas o primeiro. Nenhum deles têm as habilitações necessárias para treinar na Liga.



Esse facto foi referido pelo presidente do Sp. Braga na cerimónia de apresentação do novo treinador. António Salvador revoltou-se a propósito dos cursos de treinadores.



«Vivemos num país que é uma referência ao nível de jogadores e treinadores. Temos técnicos que hoje treinam as equipas mais competentes da Europa. O nosso treinador Custódio inscreveu-se num curso de nível II e nível III em junho, mas não aceitaram a sua inscrição, porque tinha de ter um ano de estágio e um ano de atividade. Isto só acontece num país como o nosso. Como é possível que pessoas que deram anos e anos ao futebol tenham de passar por isto?», questionou.



O dirigente dos bracarenses deu ainda o exemplo de Xavi e de De Rossi. «Ouço notícias de que o Xavi vai ser treinador do Barcelona. Em Itália, iam abrir um curso específico para o De Rossi depois de ele acabar a carreira. Isso aqui isso não existe. Chegou a hora de as pessoas competentes saberem o mal que estão a fazer ao futebol português e resolverem esta embrulhada», concluiu.