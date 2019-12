António Salvador, presidente do Sp. Braga, considera «injusta» a posição assumida pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) relativamente à escolha de Rúben Amorim como novo treinador do Sp. Braga. Recorde-se que Rúben Amorim não tem o nível IV, não possuindo dessa forma habilitação legal para orientar os minhotos.

Ainda assim, o líder máximo do clube bracarense assume que «o Sp. Braga vai cumprir todos os regulamentos que a lei manda», na medida em que tem «dois treinadores com o nível IV na sua equipa técnica».

Na apresentação do novo técnico Salvador reagiu desta forma ao comunicado da ANTF. «É de uma tamanha injustiça as declarações da ANTF. É injusto porque o Sp. Braga foi dos clubes em Portugal nos últimos anos que mais valorizou o treinador português: Jesualdo Ferreira, Jesus, Domingos Paciência, Leonardo Jardim, José Peseiro, Sérgio Conceição, Paulo Fonseca e por último Abel Ferreira. Todos estes treinadores saíram com uma valorização enorme do Sp. Braga», disse.

Salvador prosseguiu o seu discurso apontando problemas no que às habilitações dos treinadores diz respeito. «Estamos perante um défice de treinadores de qualidade em Portugal com a tal carteira que se fala. É um problema que deve ser batido entre todas as entidades. É inconcebível que não se possa ter os treinadores disponíveis para treinar. Não temos treinadores de uma nova geração que queiram trabalhar. Ainda no ano passado um treinador português ganhou uma liga europeia de sub 19 [Mário Silva] e teve de ir para o estrangeiro porque em Portugal não pode treinar. Não se pode estar oito anos à espera para poder tirar um curso. Não estamos a prevenir o futuro do futebol português», reforçou.

Rúben Amorim também abordou esse tema, mas não se alongou muito. «Sinceramente, não tenho conhecimento profundo sobre isso. Entendo as críticas, mas tenho de fazer o meu trabalho. É esse o meu foco. A falta de habilitações é um papel. Passei em várias posições em vários clubes, tive lesões, tive processos disciplinares, do qual não me orgulho, mas passei por muito», frisou o agora treinador.