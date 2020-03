Já perto do final da apresentação oficial de Custódio, o presidente do Sp. Braga foi questionado acerca do valor da cláusula de rescisão do novo treinador. António Salvador contou que o técnico ainda não assinou contrato, mas que irá ter uma cláusula de 15 milhões de euros.



«Para ser sincero, o Custódio vai sair daqui e vai assinar contrato. Ainda não houve tempo para ele assinar, veja lá. Mas ele confia no clube e vai assinar o que lhe meterem à frente. A cláusula vai ser de 15 milhões de euros», atirou, entre risos.



O sucessor de Ruben Amorim assinou por dois anos e meio, anunciou o líder bracarense.