Este domingo, o Santa Clara e o Sp. Braga entraram em campo com um único objetivo: passar o Natal em quarto lugar.

Depois de 90 minutos intensos, o Sp. Braga acabou por levar esse presente para casa, depois de bater os açorianos, por 2-0.

Com um registo de louvar na presente temporada, o Santa Clara queria manter intacta a maré de seis jogos consecutivos a vencer em casa. No entanto, o Sp. Braga também estava de olho num objetivo, terminar a sequência de três jogos sem vencer. E, para desgosto da equipa insular, foi isso que fez.

Com várias mudanças em ambas as equipas, o Santa Clara viu-se reduzido a 10 unidades aos 22 minutos de jogo. Uma atitude pouco pensada de Lucas Soares, que protestou (e muito) com Tiago Martins. O árbitro não gostou e mostrou cartão amarelo, mas os protestos continuaram e viu-se obrigado a mostrar o segundo cartão em poucos segundos. O brasileiro ficou inconformado com a decisão.

CONFIRA O FILME DE TODA A PARTIDA

O jogo foi andando e até ao intervalo não se registou qualquer golo. Alguns lances de perigo de parte a parte, mas as balizas mantinham-se intocáveis.

Ao intervalo, Carlos Carvalhal mexeu, colocou João Moutinho e a qualidade do experiente médio foi notada. Com uma entrada forte no segundo tempo, o golo dos bracarenses apareceu logo de seguida, aos 51 minutos, com Bruma a isolar-se na frente, ganhar na velocidade aos defesas do Santa Clara e rematar com força para o fundo das redes.

Com menos um, o Santa Clara foi tentando empatar, mas era o Sp. Braga que mandava no jogo, com mais bola e oportunidades. O 2-0 também surgiu dos pés de Bruma, através de uma grande penalidade. O avançado luso sofreu falta de Sidney Lima e teve o direito de bisar na partida. Porém, não esperava que Gabriel Batista fosse gigante e defendesse o penálti. O Santa Clara festejou, os adeptos voltaram a acreditar, mas Tiago Martins ouviu o VAR e… mandou repetir o penálti. Desta vez, Bruma rematou rasteiro e para o lado esquerdo, com o guardião a atirar-se para o lado contrário.

A fazer um excelente trabalho na liderança do recém-promovido Santa Clara, Vasco Matos vive agora um momento que nunca experienciou desde que assumiu o cargo: três derrotas consecutivas.

Com este resultado, o Sp. Braga volta às vitórias, sobe à quarta posição na Liga, com 28 pontos, e ultrapassa o Santa Clara, que tem 27.

FIGURA: Bruma

É inevitável dar o prémio de Melhor em Campo a Bruma. Autor dos dois golos da partida, o avançado do Sp. Braga garantiu os três pontos e o quarto lugar na tabela. Esteve a centímetros de borrar a pintura, mas sorriu quando Tiago Martins deu a oportunidade de repetir o penálti.

MOMENTO: minuto 77, os penáltis de Bruma

Bruma já tinha marcado e voltou a fazê-lo! Na área, conseguiu ganhar falta num lance dividido com Sidney Lima. Na marca dos 11 metros teve a oportunidade de fazer o 2-0, mas viu Gabriel Batista defender a grande penalidade. Porém, o guardião estava em posição ilegal no momento do remate e o árbitro mandou repetir. Desta vez, já foi feliz e colocou o esférico no fundo das redes. Com este golo, Bruma deu tranquilidade à equipa e selou o marcador.

Negativo: Expulsão de Lucas Soares

Um dos momentos que mudou o rumo desta partida ocorreu aos 22 minutos. Lucas Soares fez falta sobre o adversário e Tiago Martins marcou falta. Inconformado com a decisão, o jogador do Santa Clara começou a protestar com o árbitro e recebeu dois cartões de rajada, deixando a equipa reduzida a 10 unidades.