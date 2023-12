Roger Schmidt, treinador do Benfica, na flash-interview da Sport TV, após a vitória sobre o Sp. Braga por 1-0, na jornada 14 da Primeira Liga.

«Foi uma vitória diferente. Tivemos de sofrer, de defender. O SC Braga criou perigo. Foi duro, mas defendemos bem. O Trubin fez duas ou três boas defesas, mas podíamos ter matado o jogo mais cedo. Fizemos de tudo para ganhar e merecemos ganhar.»

«Vi duas partes distintas. Na primeira parte tivemos bola, tivemos boas oportunidades, lances em transição, antes e depois do golo, tivemos bons momentos ofensivamente. Depois na segunda parte foi diferente. O SC Braga criou-nos dificuldades. Toda a equipa teve de ajudar. É bom não sofrer golos num jogo destes.»

«Conseguimos estar ao nosso melhor nível nestes jogos. Já demonstrámos isso, que conseguimos ganhar este tipo de jogos. Merecemos ganhar e ganhámos. É um bom momento para nós, infelizmente perdemos alguns pontos noutros jogos. Estamos a meio da temporada, mas é bom ganhar este jogo.»

«Agora temos o jogo da Taça da Liga na terça-feira, levamos esse jogo a sério. Não penso muito no Natal, não há paragem. Temos de pensar no próximo jogo, mas no Natal quero passar algum tempo com a minha família. É bom para todos nós.»

«Nunca respondo a essas questões [sobre o melhor resultado para o Benfica no clássico]. Estou feliz com a nossa vitoria.»