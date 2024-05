Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa, após vitória por 1-0 frente ao Sp. Braga:

«Sabíamos que o Braga faz parte dos quatro clubes grande de Portugal. Entrámos bem no jogo, mas após a expulsão não estivesse tão bem., a circulação de bola não foi rápida para encontrar espaços. Retificamos ao intervalo e na segunda parte criámos muitas oportunidades e o resultado podia ser outro. Isto é um pouco espelho de toda a época, por falta de definição, do momento dos jogadores, não tivemos esse discernimento. É uma vitória justa, e este lugar é um mal menor. Parabéns ao Sporting que acabou o campeonato com esta distância e é um campeão justo.

[mesmo com o empate] O jogo foi preparado para ganhar, depois as incidências de jogo é que vão ditando o qie fazer. O que estava a ver do jogo é que não se estava a notar a superioridade numérica.

[dificuldades de romper pela zona central] Não estou de acordo, o que queríamos era abrir pelas alas. O Braga ao estar num bloco médio-baixo e tínhamos de criar formas de desbloquear isso. Mudamos um pouco o que era o nosso processo com bola para tentar chegar ao golo».