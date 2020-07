Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (2-1) frente ao Sp. Braga, sobre as lesões dos dragões frente ao Sp. Braga. Uribe e Luis Díaz saíram lesionados:

«Ainda não sabemos. Nas próximas horas o departamento médico saberá. O Matheus tem de fazer exame para saber o que se passa com o joelho. O Soares saiu porque estava com alguma fadiga, não se estava a sentir muito bem. Penso que não é preocupante, assim como o Luis Díaz. O Matheus Uribe é diferente».