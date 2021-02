Sérgio Conceição, técnico do FC Porto, voltou a não comparecer na sala de imprensa para fazer o rescaldo do jogo com o Sp. Braga (2-2), tal como aconteceu após o jogo com o Belenenses, que o FC Porto também empatou.

O técnico dos dragões foi expulso na pedreira, foi admoestado com dois cartões amarelos por Artur Soares Dias e acabou por ser o adjunto Vítor Bruno a prestar declarações ao canal que transmitiu o jogo.

Ninguém afeto à estrutura do FC Porto compareceu na sala de imprensa ou deu indicações quanto à presença, ou não, de Sérgio Conceição, ou outro elemento do clube, para a habitual conferência de imprensa. Acabou por ser o Sp. Braga a informar que ninguém do FC Porto viria à sala de imprensa.