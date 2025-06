Após cumprir quatro anos de contrato com o Sp. Braga, o prazo estabelecido em 2021, Acácio Valentim vai deixar a estrutura dos bracarenses.

O até agora 'Team Operations Director' anunciou a saída nas redes sociais. Cumpriu muitas vezes a função de delegado nos jogos dos arsenalistas.

Acácio Valentim tinha desempenhado funções no FC Porto e no Shanghai SIPG antes de ingressar no Sp. Braga. O clube regressou aos trabalhos nesta terça-feira para preparar a época 2025/26.