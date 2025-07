O Sp. Braga apresentou-se oficialmente para a temporada 2025/2026. Num dia de festa no Estádio Municipal, o «Braga Day», foram várias as atividades ao logo de sábado, culminando com o embate entre a equipa de Carlos Vicens e o Celta de Vigo.

Foi apresentado um grupo alargado de 30 jogadores jogadores, com vários jovens da formação e cinco caras novas: A. Bellaarouch (ex-Estrasburgo), Leonardo Lelo (ex-Casa Pia), Mario Dorgeles (ex-Nordsjaelland), Gustaf Lagerbielke (ex-Celtic) e Gabriel Moscardo (empréstimo do PSG)

Ricardo Horta, o mais aplaudido, continua a ser a estrela da companhia, com João Moutinho a ser também muito acarinhado pelos adeptos, que pediram «o Braga campeão».

Com os jogadores perfilados no centro do relvado, os adeptos do emblema minhoto deram o primeiro sinal de ambição para esta temporada, apontando ao topo da classificação.

OS JOGADORES APRESENTADOS NO SP. BRAGA

1 – Lukas Hornicek

2 – Victor Gómez

3 – Robson Bambu

4 – Niakaté

5 – Lelo

6 – Vitor Carvalho

7 – Roger

8 – João Moutinho

9 – El Ouazzani

10 – Zalazar

11 – Gharbi

12 – Tiago Sá

13 – Lagerbielke

15 – Paulo Oliveira

17 – Gabriel Moscardo

20 – Mario Dorgeles

21 – Ricardo Horta

26 – Arrey-Mbi

29 – Gorby

33 – João Marques

36 – Bellaarouch

39 – Fran Navarro

41 – Yanis da Rocha

50 – Diego Rodrigues

55 – Chissumba

62 – Nuno Matos

67 – Afonso Patrão

77 – Gabri Martínez

78 – João Carvalho

95 – Sandro Vidigal