A FIGURA: Rafa Mújica

O avançado de 25 anos bisou e testou, por mais do que uma vez, Matheus em mais uma prestação de encher o olho. Foi o primeiro elemento da linha defensiva arouquense e destacou-se, uma vez mais, pela capacidade no último terço do terreno. Obriga o guarda-redes do Sp. Braga a defender para o canto do primeiro golo e aponta o segundo num lance ao seu estilo: ganha em velocidade e dribla o guarda-redes. No final viu Jason dar-lhe o segundo da tarde. Chegou aos 21 golos esta temporada.

O MOMENTO: primeiro golo do Arouca (29’)

Mujica aparece na passada e remata de pé esquerdo. Matheus ainda conseguiu evitar o golo, com uma defesa apertada para canto. Na sequência do canto, colocado por Jason entre as costas da defesa e a zona de ação de Matheus, acabando por ser Serdar a desviar para o fundo das redes da sua própria baliza. Superioridade arouquense com dois momentos de perigo. Um deles deu golo e guiou a equipa para o triunfo.

OUTROS DESTAQUES

Matheus

Sofreu três golos e não esteve propriamente bem nas recolocações da bola em jogo, mas a realidade é que mesmo assim foi adiando o golo do Arouca com defesas providenciais a ir mantendo o nulo.

Jason

Exímio na forma como colocou a bola na área do Sp. Braga. Aponta, de forma venenosa, o pontapé de canto do golo – Serdar desvia para a própria baliza e traçou mais uma série de lances de perigo. Merecia o terceiro golo, mas acaba por ser de Mujica.

Roger

Começou a extremo, terminou a lateral. O jovem jogador do Sp. Braga foi dos mais inconformados, impondo a sua vontade de mudar o rumo dos acontecimentos. Conduziu vários ataques pelo corredor esquerdo.

Arruabarrena

O guarda-redes uruguaio segurou a equipa arouquense na fase de maior aperto em que os guerreiros estiveram por cima. Não fez defesas de outro mundo, mas ajudou a manter a equipa serena.