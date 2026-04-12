A FIGURA: Pau Victor

Três minutos em campo foi suficiente para fazer a diferença. Lançado por Carlos Vicens a partir do banco, o espanhol abriu o ativo numa das suas intervenções no jogo. Aparece no sítio certo à hora certa para finalizar de primeira, resolvendo o jogo. Voltou a marcar dois meses depois, assinando o 13.º golo com a camisola arsenalista esta temporada.

O MOMENTO: golo do Sp. Braga (66’)

O estreante Tiknaz faz o passe a partir do lado direito, num cruzamento com as medidas certas. Fran Navarro falha o remate, mas acaba por tocar na bola, deixando Pau Víctor isolado. De primeira, o avançado espanhol não desperdiça, atirando para fora do alcance de Vinarcik. Esse lance definiu o jogo.

OUTROS DESTAQUES

Hornicek

Depois de ter estado em destaque na receção ao Betis, o guarda-redes voltou a evidenciar-se. Teve muito menos trabalho, mas esteve lá de forma determinante. Evitou o golo quando Barbero apareceu isolado na sua cara.

Van EE

O médio dos Países Baixos povoou o meio campo, equilibrou a equipa e percorreu quilómetros. Prestação competente a defender e com bola, destacando-se pela eficiência nos diversos momentos do jogo.

Tiknaz

Estreia positiva a titular do médio turco. Preencheu o meio campo e teve assertividade nas suas ações, com e sem bola. Está na origem do lance do golo que acaba por decidir o jogo.

Barbero

Um destaque pela negativa. O avançado teve duas bolas de golo, acabando por não concretizar nenhum, residindo aí a diferença no marcador. Esteve isolado na cara de Hornicek, mas permitiu a defesa, e atirou ao ferro de grande penalidade.