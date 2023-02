A FIGURA: Abel Ruiz

Sem qualquer golo marcado nos últimos sete jogos, o espanhol manteve-se firme nas suas convicções no ataque do Sp. Braga. Foi dando luta aos adversários no ataque, trabalhou e procurou o reencontro com as redes adversárias. Um reencontro que se deu esta noite. E não precisou de muito. Com dezoito segundos de jogo, o Abel Ruiz rematou de primeira à entrada da área e encaminhou o triunfo arsenalista com um bom golo. Destaque para a combinação, de calcanhar, com Ricardo Horta. Pormenor de classe.

O MOMENTO: golo de Abel Ruiz (1’)

Boa combinação ofensiva do Sp. Braga no arranque do encontro. Abel Ruiz combina, de calcanhar, com Ricardo Horta com o capitão a devolver ao atacante espanhol na meia-lua. À entrada da área, sem preparação com um remate de primeira, Abel Ruiz atirou com as medidas certeiras e fez os guerreiros entrar a vencer no jogo.

OUTROS DESTAQUES

Al Musrati

Não teve direito a descanso, cumpriu os noventa minutos e foi, como tem sido, o pêndulo, não só do meio campo, mas sim de toda a equipa de Artur Jorge. Prático e eficiente, não comprometeu e distribuiu o jogo com competência.

Ismaila Soro

Franzino, de passada curta, o médio marfinense emprestado pelo Celtic ao Arouca impôs-se no meio campo. Ganhou vários duelos, muitos deles contra as expetativas, correu quilómetros com o esférico e ajudou os arouquenses a ter bola.

Victor Gómez

Voltou a notabilizar-se pela forma como acrescenta profundidade pelo lado direito ao volume ofensivo do Sp. Braga. O espanhol de 22 anos controlou defensivamente, não abriu brechas, e mostrou-se sempre ao jogo.

Antony

O mais esclarecido do ataque do Arouca, o avançado traçou alguns rasgos individuais, preferencialmente pelas faixas, sendo dessas iniciativas que saíram os momentos mais verticais dos arouquenses.