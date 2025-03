Dois golos em cinco minutos, numa ponta final de primeira parte intensa, deram ao Sp. Braga o sexto trunfo consecutivo na pedreira em jogos da Liga, voltando a passar a pressão para o dragão. O Arouca foi a vítima, num triunfo (2-1) em que os arsenalistas foram, acima de tudo, competentes e letais nas oportunidades que dispuseram.

Com Ricardo Horta e Racic em destaque – marcaram e assistiram – após um arranque encaixado, o Sp. Braga construiu uma vantagem confortável na reta final do primeiro tempo, que foi um duro golpe para o Arouca, ao ver a sua organização ruir. Apenas na ponta final os arouquenses conseguiram reagir, reduzindo a desvantagem e mantendo o jogo vivo até ao apito final.

Segurou-se o Sp. Braga, mesmo vendo uma bola embater no ferro da sua baliza em cima do minuto noventa, deixando o FC Porto a três pontos de distância, à condição. Os dragões jogam este domingo no reduto do Estoril. Terceiro triunfo consecutivo do Sp. Braga na Liga.

Cinco minutos à guerreiros

Com a lição bem estudada após a pausa para os compromissos das seleções, Sp. Braga e Arouca apresentaram-se no relvado da pedreira tendo em conta o que esperar do adversário. A equipa da casa tentou, desde cedo, impor o ritmo. Em sentido inverso, o Arouca tentou quebrar a intensidade para perseguir lances vertiginosos no último terço. Encaixadas, as duas equipas iam conseguindo, de certa forma, os seus intentos. O Sp. Braga era, inegavelmente superior, com mais caudal ofensivo, mas sem criar grande perigo. O Arouca ia conseguindo travar o ritmo, ter bola de vez em quando, em terrenos mais recuados, mantendo as incidências aparentemente controladas.

Perante este figurino, as redes até abanaram, uma vez de cada lado no espaço de quatro minutos, mas de forma irregular. Primeiro foi Jason (19 minutos), depois Gabri Martinez (23 minutos). Os extremos ainda esboçaram festejos ténues, mas a bandeirola levantou-se assinalando fora de jogo. Entre longas esperas, o VAR lá confirmou a pressa de chegar de parte a parte, sancionado os posicionamentos irregulares dos extremos.

Mas, cinco minutos verdadeiramente à guerreiros fizeram o Sp. Braga sair para o intervalo com uma vantagem confortável de dois golos quando os técnicos já ensaiariam o discurso para o período de descanso. Letal, a equipa da casa deu uma estocada decisiva no jogo.

A tentar sair a serpentear por entre os médios do Sp. Braga, Pedro Santos comprometeu a estratégia arouquense. Entregou o esférico de forma pouco objetiva, Fukui não percebeu, e quem aproveitou foi a equipa arsenalista. Racic recolheu o esférico e lançou Ricardo Horta numa zona em que o capitão não costuma ser piedoso: remate em arco com selo de golo. Sentiu o golo o Arouca, lançou-se com tudo o Sp. Braga para os derradeiros minutos do primeiro tempo. Ainda fez o segundo. Pontapé de Canto de Ricardo Horta na direita, invertendo.se os papeis, para ser agora Racic a finalizar, de cabeça, para o fundo das redes.

Arouca acorda na ponta final

Forçado a correr atrás do prejuízo, o Arouca sentiu dificuldades na segunda metade. Com o trabalho feito, acreditava-se, o Sp. Braga organizou-se, deu a iniciativa ao adversário e esperou por potenciais lances para espreitar o contragolpe.

O embate ficou pastoso, sem motivos de interesse e arrancar bocejos. Ainda acordou a tempo de entrar na luta o Arouca, ao reduzir a desvantagem. Trezza apareceu na cara de Hornicek e disferiu uma autêntica bomba, sem hipóteses para o guarda-redes bracarense.

Teve de sofrer o Sp. Braga, das bancadas saíram assobios que se agudizaram com o remate de Mansilla ao nos instantes finais. A baliza tremeu, mas não voltou a ser violada. Com sofrimento final, o Sp. Braga segura os três pontos e sobe ao terceiro lugar, passando a pressão para o FC Porto.