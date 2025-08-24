FIGURA: Diego Duarte (AVS)

Primeiro jogo a titular do avançado do AVS coroado com um golo e uma boa exibição. Apesar de ter pela frente uma tarefa difícil, já que andou quase sempre sozinho no ataque, Diego Duarte deu muita luta à defesa arsenalista e foi letal na única oportunidade que teve. Tirou Lagerbielke da frente e deu, na altura, vantagem ao AVS. O golo valeu um ponto.

MOMENTO DO JOGO: Entrada de Navarro

Faltava combatividade ao ataque do Sp. Braga e a entrada de Navarro trouxe-a. O avançado espanhol mostrou-se muito ativo e ainda foi a tempo de fazer a igualdade e evitar a derrota arsenalista. Apareceu bem entre os centrais do AVS e cabeceou para golo.

OUTROS DESTAQUES

Fran Navarro (Sp. Braga): A entrada do avançado em campo foi tardia. Fran Navarro, em apenas dez minutos, fez muito mais do que El Ouazzani nos mais de 60 minutos que esteve em campo. O espanhol jogou pela primeira vez no campeonato e deixou a sua marca.

Devenish (AVS): O central esteve imperial na defesa do AVS. Forte no jogo aéreo, forte nos duelos, forte na antecipação, Devenish exibiu-se em grande nível diante do Sp. Braga.