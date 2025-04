A pedreira tem assento no pódio. O Sp. Braga esteve temporariamente no quarto lugar, após o triunfo do FC Porto sobre o Casa Pia, mas reocupou o terceiro lugar com um triunfo inequívoco (4-1) sobre o Aves. Cedo se percebeu, no Minho, que os três pontos tinham dono; era apenas uma questão de números.

Após o empate em Alvalade, com quatro alterações no onze, onde se destaca a estreia de Afonso Patrão a titular na frente de ataque, a equipa de Carlos Carvalhal chegou à vantagem logo aos cinco minutos, com assistência precisamente do jovem avançado, a fazer o passe para Ricardo Horta finalizar.

Nem uma revolução no onze – Rui Ferreira trocou sete elementos – comparativamente com a derrota pesada em casa frente ao Estoril deu outra face dos avenses. Aderllan Santos, uma das novidades, comprometeu e deixou-se desarmar por Patrão, que fez o passe para o capitão encostar. Volta a cometer erros suicidas a equipa avense, ficando à mercê de um Sp. Braga mais capaz.

Sem conseguir responder, ou sequer articular jogo, o AVS estava perdido em campo e mesmo com o regresso a uma linha defensiva a três elementos servia de estaque ao volume ofensivo adversário. Aos 26 minutos, na sequência de um livre, Racic fez o segundo. Livre de Gharbi, sem marcação o médio fez abanar as redes de cabeça.

Percebia-se que o placard podia avolumar-se de forma desnivelada. A equipa que viajou da Vila das Aves sentia dificuldades nas tarefas mais básicas do jogo e via onze minutos depois o Sp. Braga ampliar para três golos de vantagem. Racic bisou a passe de Gharbi e mais um momento de desconcentração defensiva do AVS.

Com vários triunfos pela margem mínima nas últimas rondas, para além da habitual competência, o conjunto de Carlos Carvalhal aproveitou a permeabilidade adversária. Com sete golos encaixados nos últimos dois jogos, os avenses foram para o intervalo com uma dezena de golos sofridos em três jogos.

Teve um ar da sua graça no último lance do primeiro tempo. Na primeira aproximação digna desse nome à baliza, o AVS reduziu a desvantagem. Lance de bola parada a sair a jogar quando se esperava o cruzamento, quando a bola é colocada na área foi Devenish a cabecear para o segundo poste, aparecendo Rafael Rodrigues a marcar.

Rui Ferreira até mudou a estrutura da equipa, desmontou a defesa a três que na prática foi, em vários momentos, uma linha de cinco. Organizado, o Sp. Braga não deu grandes espaços e até espreitou ampliar o marcador em vários lances em que dispôs de espaço, mas ia faltando maior clarividência a definir os momentos de ataque à baliza de Ochoa. Cenário invertido já na reta final do encontro: Ouazzani ainda marcou de cabeça nos descontos, correspondendo ao cruzamento de Gabri, fechando o jogo com o 4-1.

Oitava vitória consecutiva do Sp. Braga em casa, a atirar novamente os dragões para o quarto lugar. Quinto jogo consecutivo sem perder na Liga por parte dos bracarenses, numa tarde tranquila frente a um dos conjuntos em pior forma atualmente no principal escalão do futebol português.

A equipa do AVS averbou a quinta derrota consecutiva, tendo apenas vencido um dos últimos dez jogos. Vê os lugares a salvo ficarem cada vez mais complicados e o lugar de play-off mais ameaçado. Triunfo sem margem para contestação do Sp. Braga.