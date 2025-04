A FIGURA: Uros Racic

Segundo jogo consecutivo a marcar na pedreira por parte do médio sérvio, que veio emprestar músculo ao setor intermediário do Sp. Braga. Consistente a ocupar espaços, sendo uma mais valia na organização coletiva, destacou-se também na distribuição de jogo. Juntou à folha de serviço um bis, primeiro de cabeça e depois com o pé esquerdo. Prestação completa do médio que regressou a Braga no mercado de inverno.

O MOMENTO: primeiro golo do Sp. Braga (5’)

Um jogo que se esperava desnivelado cedo teve expressão no marcador. Erro de Aderllan Santos ao ser desarmado por Patrão, ficando para trás num lance que aparentava ser inofensivo. O jovem avançado fez o passe certeiro para Ricardo Horta encostar para golo, deitando por terra grande parte da estratégia do AVS. Um golo que precipitou a diferença entre as duas equipas.

NEGATIVO: Aderllan Santos

Um dos elementos mais experientes do AVS, regressou ao eixo da defesa para o reatar a linha a três. Displicente, cometeu um erro não forçado claramente desnecessário logo aos cinco minutos, pondo em causa a estabilidade da equipa avense no início do encontro. Saiu ao intervalo.

OUTROS DESTAQUES

Zalazar

O seu regresso à equipa trouxe mais nervo ao Sp. Braga, mais rasgo e mais espontaneidade. Voltou a ter isso este domingo, ajudando a desequilibrar o embate frente ao AVS na pedreira.

Devenish

O menos mau do AVS. O defesa central foi dos mais destemidos, disputou cada lance sem receio e tentou incutir esse espírito nos companheiros. Essencial no golo marcado no último lance da primeira parte.

Chissumba

O lateral esquerdo voltou a rubricar uma exibição de grande regularidade. Não deu espaço pelo seu flanco e foi mais uma unidade na incorporação do ataque. Podia ter marcado, na segunda parte, vendo Ochoa negar-lhe o golo.