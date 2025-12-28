O jogo louco de Braga foi um mimo para os adeptos da bola em época natalícia, mas terá deixado Carlos Vicens e José Mourinho às portas de consecutivos ataques de nervos. Pelo resultado, um por todos indesejado empate (2-2), mas também pela forma caótica como a partida se desenrolou, sobretudo na segunda parte. E se, assim, o Sp. Braga falhou o assalto ao quinto lugar, o Benfica pode despedir-se de 2025 a dez pontos do líder da Liga. Boas entradas para quem?

No já esperado choque de estilos na Pedreira, o Sp. Braga arrancou igual a si próprio, dono e senhor da bola e criterioso na construção de cada ataque, tal como o Benfica, sólido no miolo, com linhas próximas e compactas, e cínico nos momentos em que tinha a bola em sua posse. O regresso de Leandro Barreiro ao onze das águias potenciava essa postura.

Sem Lagerbielke, devido a lesão, o treinador dos bracarenses, Carlos Vicens, apostou no “baixinho” Víctor Gómez como central pela direita no seu habitual 3-4-3, entregando a Dorgeles a exploração da ala direita. Mas com Sudakov a jogar muito por dentro, e Gómez quase sempre em cima dele, os bracarenses defendiam muitas vezes com uma linha de quatro, aproveitando também a menor propensão ofensiva de Dahl no flanco canhoto.

RECORDE O FILME DO JOGO

O jogo demorou a aquecer, pese embora as aproximações perigosas dos bracarenses, que quase marcaram aos oito minutos por João Moutinho, na sequência de uma saída em falso da baliza de Trubin, e viram um golo ser anulado a Ricardo Horta por falta sobre Nico Otamendi (19m).

O primeiro remate do Benfica surgiu apenas aos 26 minutos, por Richard Ríos, mas até foi o primeiro a marcar, pelo capitão Otamendi após um livre batido por Sudakov. Moutinho bem protestou uma falta de Barrenechea antes do cabeceamento vitorioso, mas o golo valeu mesmo para as águias.

Só que, da mesma forma que se adiantou no marcador sem ter feito muito por isso, o Benfica viu o Sp. Braga virá-lo em dois lances inesperados. Primeiro, aos 38 minutos, num penálti convertido por Rodrigo Zalazar, na sequência de uma mão na bola de Dahl na área encarnada, e depois, na compensação do primeiro tempo, por Pau Víctor, aproveitando uma escorregadela fatal de Ríos em zona proibida.

O intervalo fez bem ao Benfica, que veio do balneário com as linhas mais subidas, outra agressividade na busca pela bola e maior capacidade para a reter por mais tempo. Também ajudou, e de que maneira, o golaço de Fredrik Aursnes (54m), após um contra-ataque desenhado por Sudakov e Pavlidis. O remate do norueguês era indefensável.

Logo a seguir, Tomás Araújo, numa rara aparição na área contrária, obrigou Hornicek a uma grande defesa, e aos 66 minutos Pavlidis viu um golo ser-lhe anulado por fora de jogo. Aos 70m, foi a vez de Samuel Dahl obrigar o guarda-redes do Sp. Braga a nova grande defesa, cenário que se repetiu pouco depois num remate de Ríos, que antecedeu mais um golo anulado ao Benfica, agora a Dahl, por falta de Ríos sobre Vítor Carvalho antes da finalização (75m). Mais polémica no Clássico.

O Sp. Braga, incapaz de “meter gelo” para travar o ímpeto do adversário, perdeu por completo o controlo da situação. Também por aqui se explicam os minutos finais caóticos do jogo na Pedreira.

Proibido de escorregar na corrida pelo primeiro lugar da Liga, o Benfica carregava em busca do golo da vitória, José Mourinho deu força ao lançar Franjo Ivanovic e Gianluca Prestianni para a reta final, mas faltava eficácia aos encarnados. Aursnes, por exemplo, ficou a centímetros do bis aos 82 minutos.

Do outro lado, os arsenalistas nunca perderam de vista a baliza de Trubin e só não festejaram o 3-2 porque Otamendi intercetou um passe letal que deixava Fran Navarro com a baliza à sua mercê. E isto aconteceu aos 89 minutos.

Os sete minutos de compensação trouxeram a expulsão de Ricardo Horta, por acumulação de amarelos, mas o 2-2 não se alterou. E, no fim, ninguém ficou a rir.