FIGURA: Rodrigo Zalazar (Sp. Braga)

Um dos principais municiadores do ataque bracarense, deu nas vistas pelas arrancadas desde o meio-campo, com a bola controlada, que criaram alguns desequilíbrios no setor recuado do Benfica, sobretudo na primeira parte. Na segunda, não virou a cara à luta na fase do aperto. Mostrou frieza no momento do penálti.

MOMENTO: o golaço de Aursnes (54m)

Num jogo caótico, com muitas oportunidades, polémica e um ambiente escaldante nas bancadas, o remate indefensável do internacional norueguês foi o momento de maior espetacularidade. Um golo para ver e rever, que embalou o Benfica para uma segunda parte dominadora, ainda que a vitória tenha escapado.

Outros destaques:

Lukas Hornicek (Sp. Braga): depois de uma primeira parte tranquila, o guarda-redes checo brilhou na etapa complementar com uma mão-cheia de intervenções decisivas. Nos golos sofridos, não podia ter feito nada para os evitar.

Víctor Gómez (Sp. Braga): solução encontrada por Carlos Vicens para suprir a ausência do lesionado Lagerbielke, o espanhol voltou a fechar o trio de centrais à direita, cumprindo a missão de forma eficaz. Sempre atento às movimentações de Sudakov, foi combativo nos duelos e procurou dar critério nas saídas para o ataque.

Pau Víctor (Sp. Braga): “apareceu” apenas na primeira parte, mas o que mostrou nesse período permite-lhe entrar nesta lista de destaques. Avançado de fino recorte e grande mobilidade, foi importante para a boa fluidez ofensiva dos arsenalistas durante a etapa inicial. É verdade que aproveitou um erro crasso de Richard Ríos para fazer o 2-2, mas a forma como tirou da frente dois adversários antes de bater Trubin ficou na retina.

Tomás Araújo (Benfica): mais um grande jogo do defesa-central, que não se deixou condicionar pelo cartão amarelo visto bem cedo no jogo. Para lá da segurança que conferiu ao setor mais recuado, teve um par de incursões perigosas no ataque. Aos 57 minutos, ficou perto de marcar, mas Hornicek não deixou.

Vangelis Pavlidis (Benfica): não deixou a sua marca na lista de marcadores, mas trabalhou muito no ataque das águias, sendo sua a assistência para o grande golo de Fredrik Aursnes. Viu um golo ser-lhe anulado aos 66 minutos, por fora de jogo, e ainda serviu Dahl para um remate perigoso do lateral sueco, travado por Hornicek.

Fredrik Aursnes (Benfica): numa exibição bem ao seu estilo, consistente, fez um golo capaz de levantar qualquer estádio, no início da segunda parte. Que tiro foi!