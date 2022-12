E na 14.ª jornada da Liga surgiu a primeira derrota do líder Benfica: 3-0 no reduto do Sp. Braga.

Ricardo Horta foi a figura do encontro, com um «bis» (32 e 70m), já depois de Abel Ruiz ter assinado o primeiro golo, logo a abrir (2m).

Com este resultado o Benfica fica nos 37 pontos, e tem agora cinco de vantagem sobre o FC Porto, e mais seis do que o Sp. Braga. O Sporting está com 28 pontos.