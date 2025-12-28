O Benfica visita este domingo a Pedreira para defrontar o Sp. Braga naquele que é o grande jogo de cartaz da 16.ª jornada da Liga, a última a fechar 2025, num duelo em as equipas de Carlos Vicens e José Mourinho precisam de vencer. O Maisfutebol vai lá estar para lhe contar tudo sobre este jogo que tem início marcado para as 18h00 e que vai contar com arbitragem de João Gonçalves.

Será a primeira vez que a Pedreira recebe um dos grandes em casa esta temporada, mas a verdade é que o Sp, Braga já foi roubar pontos a Alvalade e esteve também muito perto de o fazer no Dragão.

A equipa comandada por Carlos Vicens, no quinto lugar da Liga, tropeçou na última jornada na visita ao Estoril (0-1), mas, depois disso, a meio da semana, garantiu a qualificação para os quartos de final da Taça de Portugal, em Torres Vedras, com um triunfo sobre o Caldas (3-0).

O treinador dos minhotos fez alguma gestão do grupo, mas para o jogo deste domingo deverá recuperar o onze habitual, com os prováveis regressos de jogadores como Hornicek, Vítor Carvalho, Gorby ou João Moutinho. De fora, por motivos físicos, continuam Niakaté, E, Ouazzani e Jónatas Noro.

O Benfica, por seu lado, está num dos melhores momentos da temporada, numa série de quatro vitórias consecutivas, a última delas, em casa, diante do Famalicão (1-0). Com três pontos de atraso para o Sporting e oito para o líder FC Porto, a equipa de Mourinho está proibida de marcar passo nesta «final», sob o risco de comprometer ainda mais a luta pelo título ainda antes do arranque da segunda volta.

A verdade é que o Benfica ainda não perdeu fora de casa, aliás, longe da Luz só deixou pontos na visita ao Dragão (0-0), enquanto o Sp. Braga, em casa, já perdeu com o Gil Vicente e Nacional.

Para o jogo deste domingo, a principal dúvida entre os encarnados volta a ser Leandro Barreiro. José Mourinho não deu certezas sobre o regresso do luxemburguês, mas o médio deverá reintegrar as primeiras opções, em detrimento de Prestianni. De resto, tudo igual.

Fora de combate, para este jogo, estão os lesionados Samuel Soares, Bruma, Alexander Bah e Lukebakio.

