Sp. Braga e Benfica medem forças pelas 18 horas deste domingo em duelo da 16.ª jornada da Liga portuguesa. Um jogo grande do calendário que tem acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.

Já se conhece a constituição das equipas que se apresentam na Pedreira. O Benfica muda apenas uma peça em relação à vitória sobre o Famalicão, com uma grande novidade promovida por José Mourinho - Leandro Barreiro recuperou de lesão e saltou para o onze inicial. Prestianni é preterido.

Já Carlos Vicens, técnico dos arsenalistas, volta a apresentar um onze inicial mais perto da máxima força após a vitória folgada sobre o Caldas para a Taça de Portugal (3-0). Muda seis peças, com Victor no ataque em vez de Navarro.

ONZE SP. BRAGA: Hornicek, Victor Gómez, Vítor Carvalho, Arrey-Mbi; Dorgeles, João Moutinho, Gorby e Lelo; Zalazar, Pau Víctor e Ricardo Horta.

SUPLENTES SP. BRAGA: Tiago Sá, Paulo Oliveira, Gabriel, Grillitsch, Fran Navarro, Yanis Rocha, Diego, Nuno Matos e Gabri.

ONZE BENFICA: Trubin, Dedic, Otamendi, Tomás Araújo, Dahl; Enzo, Ríos; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis.

SUPLENTES BENFICA: Diogo Ferreira, António Silva, Ivanovic, Manu Silva, Schjelderup, Prestianni, Gonçalo Oliveira, Rodrigo Rêgo e João Rego.