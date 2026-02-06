Liga
Sp. Braga: bilhetes mais baratos e viagem gratuita para Barcelos
Clube anuncia «comparticipação» na compra dos bilhetes, que ao invés dos 25 euros originais, passam a custar apenas 15 euros
O Sp. Braga informou que os bilhetes para a deslocação ao reduto do Gil Vicente estão disponíveis a partir deste sábado, mas com uma nota importante... o clube vai comparticipar a compra dos mesmos por parte dos adeptos.
Através de um comunicado, o Sp. Braga refere que, ao invés dos 25 euros do preço original, os bilhetes têm um custo de apenas 15 euros, sendo que os adeptos terão ainda a oportunidade de viajar para Barcelos de forma gratuita.
Recorde-se que as duas equipas medem forças a 14 de fevereiro, no Estádio Cidade de Barcelos, a partir das 20h30.
