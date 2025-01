Quarto lugar cimentado e o pódio mais perto. Debaixo de um autêntico dilúvio, o Sp. Braga voltou a sorrir em casa após quatro rondas sem vencer, derrotando (3-0) um Boavista débil que não parece não ter soluções para sair do último posto da tabela classificativa.

Ponto prévio; chuva persistente e vento forte sem dar tréguas: foi neste cenário que Sp. Braga e Boavista mediram forças, em condições muito adversas, na noite deste domingo. As más condições até podiam ser um ponto a favor de uma pantera que passa por graves problemas. Com várias baixas, por castigos e lesões, Cristiano Bacci foi a jogo com três lugares por preencher na ficha de jogo, o que é elucidativo da crise do histórico emblema portuense.

Mas, mesmo entre duas jornadas europeias – a poucos dias de receber a Lazio num jogo decisivo para as contas na Liga Europa – e com várias mexidas no onze, o Sp. Braga foi comprometido e superiorizou-se ao Boavista, construindo um triunfo sem contestação, dando ainda para fazer a gestão da equipa com a saída de várias das peças mais influentes já a pensar no jogo de quinta-feira.

Por entre algumas perdidas, Fran Navarro fez o primeiro logo ao minuto catorze após uma jogada de Victor Gomez e Gharbi pela direita. O lateral tirou o cruzamento, na pequena área César teve uma abordagem pouco feliz ao lance, colocando a bola à mercê da finalização do avançado.

Retraído e praticamente sem conseguir ripostar, o Boavista manteve-se no modo de sobrevivência enquanto os guerreiros geriam sem sobressalto o jogo. O segundo golo chegou três minutos após a meia hora de jogo, por Ricardo Horta. Bruma isola o capitão, que com tempo para tudo enquadra-se com a baliza e atira de pé esquerdo.

Esforçado, o Boavista tentou, a exemplo do que tem sido a temporada, encurtar distâncias, mas a realidade é que faltam argumentos. O jogo foi, portanto, de sentido único e apenas quando o Braga abrandava o ritmo os axadrezados conseguiam respirar.

Nesta toada, os arsenalistas chegaram ao terceiro a meio do segundo tempo com Fran Navarro a bisar na conversão de uma grande penalidade. Abordagem completamente displicente de Abascal, que aparentava estar de cabeça perdida. Ao penálti acrescentou uma agressão feia a Gabri Martinez, que lhe valeu a expulsão.

Alheio a isso, Fran Navarro – após discutir com Gharbi quem bateria da marca dos onze metros – atirou para o terceiro da noite, fechando a crónica de um jogo sem história em que a disparidade entre os dois conjuntos foi demasiado evidente.

Mesmo com sobressaltos, a realidade é que o Sp. Braga já está a quatro pontos de Benfica e FC Porto. Após a derrota com o St. Gilloise, o conjunto de Carvalhal joga na quinta-feira a continuidade na Liga Europa. Nono jogo sem vencer do Boavista, quarta derrota consecutiva com 13 golos encaixados.