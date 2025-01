A FIGURA: Fran Navarro

Estreia a marcar do avançado espanhol na pedreira com a camisola arsenalista, logo com um bis. Num jogo em que o Sp. Braga dominou, Fran Navarro fez o que lhe compete, sem ser propriamente vistoso. Aparece no sítio certo para abrir o ativo e, da marca dos onze metros, não desperdiçou já na segunda metade. Terceiro golo com as cores bracarenses.

O MOMENTO: primeiro golo do Sp. Braga (14’)

A resistência axadrezada durou menos de um quarto de hora. Combinação entre Gharbi e Victor Gomez pela direita, o lateral vai à linha cruzar tenso, provocando o erro de César. O guarda-redes do Boavista tem uma má abordagem, desviando para Fran Navarro atirar de primeira para o fundo das redes. A supremacia do Sp. Braga ficou desde logo efetivada.

OUTROS DESTAQUES

Namora

Entre uma falta de capacidade visível do Boavista para se esticar até ao ataque de forma equilibrada, o atacante foi dos que mais tentou. Atirou mais do que uma vez, de meia distância, à baliza de Hornicek.

Gharbi

O espanhol de 20 anos, uma das caras novas do onze arsenalista, foi dos mais mexidos na equipa de Carlos Carvalhal. A jogar sobre o lado direito, o atacante fez por aproveitar a oportunidade.

Seba Perez

No meio de tanta instabilidade e falta de recursos, o capitão do Boavista continua a ser diferenciado, mostrando estar uns furos acima. Fez o que pôde, tentando organizar a turma do Bessa.

Vítor Carvalho

Um pêndulo no meio campo, sendo regular sem cometer erros num jogo de dificuldade acrescida devido às condições adversas. Minimizou o erro, jogou pelo seguro e deu-se bem nesse registo.