A FIGURA: Rafael Martins

Foi da sua cabeça que saiu o remate certeiro que acabou por definir o jogo. Num jogo de luta, sendo muitas vezes o primeiro defesa dos gansos, o atacante brasileiro foi sujeito a trabalhos que não seriam, à partida, para o ponta de lança. Desempenhou o seu papel e, quando a oportunidade surgiu, fez a diferença. Cabeçada fulminante para assinar o seu terceiro jogo da época, dando os três pontos ao Casa Pia na pedreira.

O MOMENTO: penálti defendido por Ricardo Batista (74’)

Léo Bolgado derrubou Iuri Medeiros na área, dando a Ricardo Horta a hipótese de chegar ao empate. Na marca dos onze metros o capitão bracarense rematou forte para o seu lado esquerdo. Mas, o guarda-redes do conjunto lisboeta adivinhou o lado e com uma estirada bem conseguida evitou o golo. Grande momento de Ricardo Batista, que susteve o remate com enorme competência.

NEGATIVO: Fernando Varela perde os sentidos

Estava disputada cerca de meia hora do encontro na pedreira quando Iuri Medeiros atingiu Fernando Varela com um violento remate na cabeça. O central do Casa Pia perdeu momentaneamente o sentidos, sendo que Vasco Fernandes foi rápido a colocar o colega na posição de segurança. Assistido pelas duas equipas médicas, Fernando Varela acabou por ter de sair de maca diretamente para os balneários. Leo Natel, já na segunda metade, esteve apenas cinco minutos em campo e teve também de sair em maca. O jogador lesionou-se no joelho.

OUTROS DESTAQUES

Leandro Neto

Foi peça chave na manobra do Casa Pia. Para além do trabalho desenvolvido nos equilíbrios da equipa,destacou-se pela tranquilidade com que teve capacidade para jogar e fazer jogar no meio campo. Tentou várias vezes o remate.

Vitinha

A força do costume. O avançado é um peso importante no setor mais adiantado bracarense pela forma como pressiona os avançados e ataca a bola. Mesmo num jogo longe de perfeito acaba por se destacar pela sua agressividade.

Leonardo Lelo

Assertivo no lado esquerdo do Sp. Braga, o lateral destacou-se nos vários momentos do jogo. Defendeu, atacou e está ligado aos principais lances dos gansos ao colocar a bola com mestria na área. O lance do golo é exemplo disso mesmo.

Ricardo Batista

Não podia deixar de ser. Exibição segura com várias defesas importantes, que acabam por passar para segundo plano dado o penálti defendido. Grande momento do guarda-redes a segurar o que Rafael Martins tinha construído.