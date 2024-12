A pedreira continua a abanar. Na receção desta noite ao Casa Pia a rocha voltou a ter estilhaços, com os gansos a serem a dinamite necessária para conseguir o triunfo (1-2) com golos de Telasco Segovia e Nuno Moreira. Que grande golo do extremo a assinar a vitória frente a um Braga apático.

Em crescendo, o Casa Pia – que está na sua melhor fase com o terceiro triunfo consecutivo – não foi mandão, nem teve mais bola, mas organizou-se para defender com competência e armou vários ataques rápidos e incisivos. Foi essa a receita para conseguir três preciosos pontos e chegar-se à frente, deixando de olhar para a cauda da tabela para se aproximar da luta europeia.

Quarta jornada consecutiva sem vencer por parte do Sp. Braga em casa, após os empates com Estoril e Famalicão. A equipa de Carlos Carvalhal sentiu muitas dificuldades para criar lances de perigo, lateralizou muito jogo e foi pouco objetiva perante cerca de 20 mil pessoas num jogo disputado à porta aberta.

Do bocejo à adrenalina pré intervalo

Com casa cheia, a verdade é que o encontro na pedreira começou por não corresponder ao espetáculo montado no recinto bracarense. Sem rasgo nem grande convicção, as equipas encaixaram-se e não criavam grande perigo. Mais bola para a equipa da casa, mas sem inspiração.

Com menos bola, mas mais sentido de baliza, até foi o Casa Pia a por os guerreiros em sentido. A cinco minutos do intervalo adiantaram-se no marcador com um bom trabalho de Larrazabal a servir Segovia par ao toque subtil, com Bambu pelo meio a tentar o corte.

Perdido, o Sp. Braga conseguiu o empate dois minutos para lá da hora, depois de ver o Casa Pia estar, por duas ocasiões, perto do segundo. Kraev cabeceou a centímetros do poste e Cassiano, isolado, viu a mancha de Matheus evitar males maiores para a equipa de Carlos Carvalhal.

Uma insistência de Roger na direita, após um cruzamento demasiado largo de Yuri no flanco oposto, levou a bola para a cabeça de El Ouazzani pincelar o resultado ao intervalo com cores completamente distintas daquelas que foram vistas à flor do relvado.

Até à bomba de Nuno Moreira

Tentou afinar a estratégia Carlos Carvalhal. Ao intervalo trocou Yuri Ribeiro por Gabri Martinez e ajustou alguns comportamentos. Reapareceram melhor os guerreiros após o descanso, fazendo por jogar no meio campo adversário com mais incidência e com mais bolas junto à área de Patrick Sequeira.

Reagrupou-se também a equipa de João Pereira, passou por alguns minutos de indefinição em que a se limitou a ser organizada. Nunca perdeu, contudo, a ousadia de espreitar as saídas rápidas e competentes para o ataque. Fê-lo com critério, chegando ao segundo com uma bomba de Nuno Moreira a vinte minutos dos noventa.

Habituado a marcar grandes golos aos bracarenses, o extremo voltou a fazer das dele, assinando o momento da noite com um grande remate de fora da área que valeu a conquista dos três pontos.

Tentou o Sp. Braga, mas sem critério. Muito coração, como se diz na gíria, muita vontade, mas pouca cabeça e praticamente sem oportunidades claras para mudar o marcador, à exceção de um dos últimos lances do jogo. Os bracarenses não vencem em casa há mais de dois meses, sendo os gansos o mais recente protagonista desta série.