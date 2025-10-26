Mais de dois meses depois, o Sp. Braga voltou a vencer na Liga. Aproveitando o embalo europeu, os guerreiros despacharam o Casa Pia na pedreira (4-0), praticamente resolvendo o jogo logos nos instantes iniciais. Aos oito minutos a equipa de Carlos Vicens já vencia por duas bolas a zero um Casa Pia demasiado tímido.

E a realidade é que nem foi preciso acelerar muito, bastou mesmo aproveitar o embalo europeu – os guerreiros lideram a Liga Europa com três triunfos em três jogos da fase de Liga – para atirar os gansos ao tapete sem dó nem piedade com um início de jogo arrebatador.

Com três mexidas no onze comparativamente com a receção ao Estrela Vermelha – saltaram para o onze Diego, Dorgeles e El Ouazzani - o primeiro golo chegou logo aos cinco minutos, de nada valendo ao Casa Pia a equipa compacta montada por João Pereira com uma linha defensiva composta por cinco elementos.

Zalazar acelera e Horta define

Bastou uma aceleração de Zalazar pelo corredor direito para fazer parecer que à flor do relvado estavam equipas de realidades diferentes. Daniel Azevedo ainda susteve, para a frente, o remate violento do uruguaio. O esférico foi parar ao pé direito de Ricardo Horta que, no coração da área, fez o que costuma fazer: atirou a contar.

Estaria feito o mais difícil. Com dificuldades para fazer golos em casa frente a equipas fechadas, o Sp. Braga tinha de lutar contra esse estigma, pelo que marcar logo aos cinco minutos acabou por ser um rude golpe para o Casa Pia e um rejuvenescer das hostes bracarenses.

Passados apenas três minutos o Sp. Braga fez o segundo e praticamente sentenciou um Casa Pia amorfo, desconfortável no jogo e receosos perante o adversário. Bola parada de Ricardo Horta cobrada para a área, a trave ainda devolveu o cabeceamento de El Ouaazani, mas estava lá Lagerbielke para finalizar de forma certeira para o fundo das redes.

Oito minutos, dois golos de vantagem para a equipa minhota. Casa Pia desfeito, sem argumentos para ousar qualquer reposta. Cenário perfeito para o Sp. Braga, num ciclo infernal, gerir o jogo com tranquilidade e cuidar, inclusive, da vertente física sem passar por sobressaltos.

Até à chapa quatro com mais Zalazar e Dorgeles

Um lance de bola parada, a meio da primeira parte, foi o máximo que o Casa Pia conseguiu. Hornicek anulou Livolant na pequena área, nem chegando para aumentar a tensão do Sp. Braga, que dobrou a vantagem na segunda metade com mais dois golos.

Se na primeira metade os gansos aguentaram cinco minutos, na segunda sucumbiram em apenas três minutos. David Sousa e Daniel Azevedo desentenderam-se, no vais lá tu ou vou lá eu acabou por ser Dorgeles a intrometer-se e a atirar, de fora da área, para a baliza deserta.

Houve ainda tempo, ao minuto 56, para Zalazar fuzilar as redes a partir da marca dos onze metros. João Goulart agarrou Lagerbielke na área, castigo máximo para coroar a prestação de Zalazar e fechar a contagem de um jogo sem história face à supremacia inequívoca dos bracarenses.

Os minhotos confirmam o bom momento também no campeonato, regressando aos triunfos antes da deslocação ao Dragão. Pelo meio há ainda o jogo com o Santa Clara, a contar para a Taça da Liga. A Taça de Portugal, nomeadamente o jogo com o Ançã, foi apenas um paliativo para o Casa Pia pobre.