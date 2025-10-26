FIGURA: Ricardo Horta

Um golo logo aos cinco minutos, a puxar dos galões de capitão, e uma bola cobrada para a área a dar golo apenas três minutos, faz de Ricardo Horta o principal impulsionador do triunfo bracarense. Fez por não abrandar o ritmo nem perder o foco mesmo com a questão aparentemente arrumado desde cedo. Manteve-se em jogo com intensidade e a puxar pelos colegas.

O MOMENTO: primeiro golo do Sp. Braga (5’)

Mérito para Zalazar pela forma como rompeu pela direita, deixando a concorrência para trás. O uruguaio ganhou terreno e rematou cruzado, de forma violenta, permitindo apenas a defesa para a frente a Daniel Azevedo. Ricardo Horta rematou de primeira na ressaca, desfazendo a estratégia do Casa Pia e lançando os guerreiros para o triunfo.

OUTROS DESTAQUES

Zalazar

Não sabe jogar sem intensidade, sem rotação máxima e sem encaram o embate de frente. Foi o que fez, imprimiu ritmo ao jogo e forçou no ataque. Foi de uma sua ação que o Braga chega ao primeiro golo.

Larrazabal

O espanhol foi o mais decidido e irreverente dos gansos. Mesmo vendo-se na contingência de se ver afundado na linha defensiva de cinco, foi o mais espevitado ofensivamente.

Lagerbielke

Não teve propriamente muito trabalho naquela que seria a sua principal tarefa: defender. Destacou-se na área contrária, na manobra ofensiva, ao apontar um golo de cabeça e ao conquistar, ainda, um penálti.

Dorgeles

A recuperar a forma após a lesão que o afastou dos relvados, o médio voltou a jogar noventa minutos na Liga. Jogo positivo, com várias intervenções interessantes, aumentando o leque de opções para os guerreiros. Fez o gosto ao pé ao aproveitar um erro da defesa do Casa Pia, marcando pelo segundo jogo consecutivo.