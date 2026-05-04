Sete dos nove jogos da próxima jornada da Liga poderão ser disputados na segunda-feira.

Na 33.ª e penúltima jornada, há sete duelos que terão de ser disputados no mesmo dia e à mesma hora, pois estão em causa vários objetivos das equipas, tais como «promoções e despromoções, de obtenção do primeiro lugar, de lugares de posicionamento nas fases da Taça da Liga e de lugares de acesso às competições da UEFA».

Ora, assim sendo, só ficam excluídos desta hipótese o AVS-FC Porto (o AVS já desceu e o FC Porto já se sagrou campeão) e o Alverca-Estoril (as duas equipas já garantiram a permanência e não podem chegar a lugares de acesso às provas europeias).

Quer isto dizer que todos os restantes jogos terão de ser disputados no mesmo dia e à mesma hora… mas aqui coloca-se um grande entrave. Tal como avançado pelo jornal Record, o calendário do Sporting de Braga poderá obrigar que a grande maioria dos jogos aconteça na segunda-feira.

Segundo a alínea d), do ponto 5 do artigo 44 do regulamento da Liga, «quando um clube, participante nas competições da UEFA, tenha de disputar um jogo dessa competição à quinta-feira em território estrangeiro tem direito a um intervalo de descanso de 72 horas, calculado entre o final daquele jogo internacional e o início do jogo seguinte na competição nacional».

Ora, o Sp. Braga joga em Friburgo na próxima quinta-feira às 20h00, na segunda mão das meias-finais da Liga Europa. Na melhor das hipóteses – caso não haja prolongamento ou penáltis – o jogo dos minhotos só vai terminar às 21h45, único horário em que poderiam entrar em campo no domingo. Assim, os restantes jogos em que estão objetivos em disputa seriam arrastados para segunda-feira.

A única possibilidade de evitar este cenário seria se o Sp. Braga abdicasse do direto a 72 horas de descanso, algo que, segundo foi possível apurar, não irá acontecer.

Os jogos da 33.ª jornada que serão disputados no mesmo dia à mesma hora:

Benfica-Sp. Braga

Rio Ave-Sporting

Estrela da Amadora-Famalicão

Gil Vicente-Arouca

V. Guimarães-Casa Pia

Santa Clara-Nacional

Tondela-Moreirense