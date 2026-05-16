Respirar fundo. Encher os pulmões e baixar a pulsação. O Estrela da Amadora garantiu a manutenção na Liga com um golo seis minutos para lá dos noventa, depois de estar virtualmente despromovido com uma grande penalidade em cima do tempo regulamentar. Empate (2-2) com sabor a manutenção para a equipa da Amadora.

Mesmo somando o sétimo jogo consecutivo sem vencer, num palco difícil, o Estrela agarrou-se à vida com um nome em plano de destaque. O sérvio Lekovic apontou os dois golos do conjunto de Cristiano Bacci, sendo ele o possuidor da estrelinha que protegeu o Estrela. O Tondela cai para o segundo escalão e o Casa Pia vai disputar o play-off com o Torreense.

Com o quarto lugar assegurado, o Sp. Braga despediu-se da presente temporada assistindo ao final dramático do seu adversário. Os guerreiros estiveram em desvantagem, deram a volta ao marcador em cima do minuto noventa, mas acabara por ceder o empate naquela que foi a quarta jornada consecutiva sem vencer.

Estrela respira na plenitude, mas apenas dez minutos

Dependendo apenas de si para garantir a manutenção, o Estrela da Amadora não perdeu tempo e quis agarrar-se a essa circunstância, marcando logo aos seis minutos. Na sequência de um lance de bola parada, o conjunto de Cristiano Bacci respirou fundo. Bola colocada na área por Ianis Stoica, há uma primeira disputa de bola, que acaba por sobrar para Lekovic. O central parou o esférico, enquadrou-se e disparou para o fundo das redes.

Uma vantagem que, contudo, durou apenas uma dezena de minutos. Por cima do jogo, com mais bola, o Sp. Braga acabou por restabelecer a ordem natural das coisas. Moutinho disparou forte de fora da área, com a bola a saltitar, apenas permitindo a Renan uma defesa incompleta para a frente. Gabri Martinez aproveitou a deixa e cabeceou para o fundo das redes.



O Sp. Braga tinha mais bola, dominava, ma sem grande assédio perante um Estrela pouco audaz. Com mais três jogos a decorrer em simultâneo, a realidade é que as principais emoções estavam a 300 quilómetros. Em Rio Maior o Casa Pia passou para a frente do marcador, relegando o Estrela virtualmente para penúltimo classificado, chegando ao intervalo em lugar de play-off.

Final dramático com Lekovic como estrela

O ritmo continuou baixo após o descanso. Sem nada em jogo, apesar de dominar o Sp. Braga não imprimiu a intensidade habitual ao jogo. A lutar pela vida, o Estrela não teve nervo nem fúria, foi pouco acutilante e praticamente não se esticou até à área contrária. O melhor estava guardado para o fim.

Ia valendo ao conjunto da Amadora o que se passava em Rio Maior. O Rio Ave empatou frente ao Casa Pia, deixando o Estrela com um pé na Liga. Até que em cima do minuto noventa Luan Patrick cometeu falta na área sobre Lelo, dando a Pau Victor a oportunidade de fazer o segundo para os guerreiros. O espanhol transformou o castigo máximo e atirou, pensava-se, o Estrela para o play-off.

Engano. O Estrela foi buscar forças onde parecia não as ter, fez mais do que no restante jogo, acreditou e foi premiado. Lekovic assinou o empate ao minuto 96 numa jogada de insistência, salvado o Estrela. Enorme festa da equipa da Amadora, que pela quarta época consecutiva continua entre os grandes do futebol português. Esta época com Estrelinha.