A FIGURA

A permanência do Estrela na Liga teve sotaque sérvio. Lekovic destacou na pedreira ao apontar os dois golos da equipa de Cristiano Bacci, sendo incontestavelmente a figura deste jogo e da época do conjunto da Amadora. O central rubricou uma boa prestação na manobra defensiva, mas destaca-se claramente pela capacidade finalizadora.

O MOMENTO: segundo golo do Estrela (96’)

O momento do jogo surgiu já fora de horas na pedreira, no último fôlego do Estrela. Joga de insistência do Estrela, com Jovane a esticar pelo corredor direito, fazendo o cruzamento para o coração da área. Adiantado no terreno, Lekovic finalizou de primeira para o fundo das redes, selando nesse momento o empate e a permanência do Estrela.

OUTROS DESTAQUES

Victor Gomez

Mais um jogo em alta rotação do lateral espanhol. Não permitiu veleidades pelo seu flanco, sendo um elemento sempre interventivo na movimentação ofensiva da equipa. Deu largura ao Sp. Braga e traçou vários cruzamentos.

Ianis Stoica

O romeno foi dos mais destemidos do Estrela da Amadora, estando nos dois principais lances da equipa de Cristiano Bacci. Tira o cruzamento que dá o golo e, na segunda parte, assina o único remate do Estrela.

Pau Víctor

O jogo não teve o ritmo habitual, mas o espanhol ainda conseguiu sobressair com alguns bons momentos. Marcou o último golo da temporada do Sp. Braga ao transformar a grande penalidade no minuto 90.

Jovane Cabral

Lançado na segunda metade para os derradeiros momentos do jogo, Jovane foi fundamental na recuperação da equipa. Atirou ao ferro na sequência de um livre e faz o cruzamento para o golo da salvação.